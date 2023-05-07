سيراميكا كليوباترا "المتراجع" يخشى مفاجآت دكرنس في دور الـ 32 بكأس مصر

يرفع سيراميكا كليوباترا شعار لا للتهاون، عندما يواجه فريق دكرنس في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

فريق سيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 30 نقطة بقيادة التونسي معين الشعباني، تراجعت نتائجه بشكل كبير ولم يحقق الانتصار منذ فوزه على البنك الأهلي يوم 28 فبراير الماضي.

- تفاصيل تراجع نتائج سيراميكا كليوباترا

وخاض الفريق بعدها 9 مباريات في الدوري وكأس رابطة الأندية المحترفة تعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة أمام الزمالك، لذلك تعد مباراة اليوم فرصة للعودة للانتصارات قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري يوم الأحد المقبل، وسيكون تراجع النتائج سببا في قيام معين الشعباني بالدفع بالتشكيل الأساسي تجنبا مفاجآت الكأس وإذا كان هناك تغييرات ستكون في أضيق الحدود .

في المقابل يحتل دكرنس بقيادة حسام عبد العال المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن طنطا متصدر جدول المجموعة، وفاز في آخر مبارياته على سبورتنج بهدفين نظيفين وينافس الفريق بقوة على الصعود للدوري الممتاز لذلك لن يكون صيدا سهلا لسيراميكا كليوباترا .

حسام عبد العال أكد للاعبيه أن مواجهة سيراميكا كليوباترا وإن كانت صعبة الا أنه بإمكانهم تحقيق الفوز بشرط التحلي بالثقة والاجتهاد وتنفيذ التعليمات الفنية داخل الملعب وقام عبد العال بشرح أسسلوب لعب سيراميكا للاعبيه ومواطن القوة والضعف في صفوفه ومفاتيح اللعب التي يجب إيقافها .

دكرنس تأهل لدور ال32 بعدما فاز في الدور التمهيدي الثالث على بايونيرز 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف وفاز في الدور التمهيدي الرابع على منية النصر 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي .

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده أحمد عبد العزيز ومحمد جاد ومعهم محمد عبد العليم حكما رابعا.