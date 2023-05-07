الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سموحة في مهمة سهلة أمام ألو إيجيبت في دور 32 ببطولة كأس مصر

سموحة فاز في أخر
سموحة فاز في أخر مبارياته على غزل المحلة

يستضيف سموحة فريق ألو إيجيبت في السادسة، مساء اليوم، باستاد الإسكندرية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

المباراة تبدو سهلة لفريق سموحة الذي يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 34 نقطة خاصة أن ألو إيجيبت شارك في دوري القسم الثالث هذا الموسم ونجح في الصعود للقسم الثاني، لذلك قرر أحمد سامي المدير الفني لسموحة منح بعض اللاعبين راحة منهم الحارس الهانى سليمان وأحمد عبد الحكم وأحمد جمال ومحمود حليمو وأليا سيلا، كما يغيب حسام حسن بسبب الإصابة  وجونيور أجايي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة.

- المدير الفني لسموحة يحذر لاعبيه من الاستهانة بالمنافس

في نفس الوقت حذر أحمد سامي لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، وطالبهم بأداء المباراة بقوة خاصة أن الفريق لديه الطموح للوصول لأبعد مدى في بطولة كأس مصر.

أحمد سامي المدير الفني لسموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم عمر صلاح وحسن تيمور وبركات حجاج وشريف رضا وأحمد شوشة ومحمد سعيد مكرونة وطارق علاء ومحمد المغربى وصديق أوجولا ومحمد نادي ومحمد الصباحى وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومالك بعيو وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو وأبو بكر ليادي ومصطفى  ميسي وبنجامين بواتينج.

- مشوار ألو إيجيبت إلى دور الـ 32

على الجانب الأخر صعد ألو إيجيبت لدور الـ 32 بعدما  فاز في الدور التمهيدي الأول على مصر للتأمين 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ثم فاز في الدور التمهيدي الثاني على هليوبوليس 1- صفر وفاز في الدور التمهيدي الثالث على إيسترن كومباني 2- صفر وفاز في الدور التمهيدي الرابع على المرج 3- صفر .

ويخوض لاعبو ألو إيجيبت المباراة بدون ضغوط لأنه ليس لديهم مايخسرونه، لذلك يسعى الفريق لتحقيق أولى مفاجآت كأس مصر والتأهل لدور ال16 .

يدير المباراة  محمد عبد العزيز، ويساعده وليد قنديل، ومنصور حسن، ومعهم كريم طلعت حكما رابعا.

بطولة كأس مصر سموحة فريق ألو إيجيبت أحمد سامي حسام حسن

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