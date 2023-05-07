الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل يروج كمية من الأقراص المخدرة في الجيزة

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل يروج كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

كانت البداية بعد ورود معلومات تشير لتورطه في الإتجار بالمواد المخدرة، وتنقله بين عدة مناطق في المحافظة، لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

تأكد رجال المباحث من صحة المعلومات، وبتكثيف التحريات تم رصد تحركات المتهم في المناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته الأقراص المخدرة لترويجها بين عملائه، عقب التحصل عليها من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التي قررت الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

اجتما اجتماع الأ اقراص أقراص المخدرة أكد اقرا أصيل

الأكثر قراءة

صاحب عمارة الأسطورة صالح سليم يرفض وضع اسمه عليها.. ما القصة؟

"مزيد من المكتسبات".. المكرمون فى احتفالية عيد العمال يشكرون الرئيس السيسى

شلل مرورى بالطريق الصحراوى الغربى.. السر فى "107 أطنان صلصة وحديد"

التخطيط: ارتفاع الأداء الكلى لمصر من 19% فى 2019 إلى 45% فى 2021

حملات لمتابعة الإعلان عن تسعيرة المواد الغذائية والخضروات فى أسواق فيصل بالسويس

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مسئولى "سامسونج" خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»