ضبط عاطل يروج كمية من الأقراص المخدرة في الجيزة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل يروج كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

كانت البداية بعد ورود معلومات تشير لتورطه في الإتجار بالمواد المخدرة، وتنقله بين عدة مناطق في المحافظة، لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

تأكد رجال المباحث من صحة المعلومات، وبتكثيف التحريات تم رصد تحركات المتهم في المناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته الأقراص المخدرة لترويجها بين عملائه، عقب التحصل عليها من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التي قررت الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.