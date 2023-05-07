انطلاق أعمال مؤتمر "الإسكندرية والهلّينية فى شمال مصر".. اليوم

بالتزامن مع الذكرى الـ 130 لتأسيس جمعية الآثار بالإسكندرية، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، مؤتمر بعنوان "الإسكندرية والهلّينية في شمال مصر"، وذلك بمركز المؤتمرات المسرح الصغير.

يقام المؤتمر بالتعاون مع جمعية الآثار بالإسكندرية، والمركز الفرنسي للدراسات السكندرية ومؤسسة لفنتيس القبرصية، وتهدي دورة الموتمر لذكري الدكتور مصطفى العبادي،

ويلقي مؤتمر "الإسكندرية والهلّينية في شمال مصر"، الضوء على المناطق الأثرية التي كشفت فيها الأبحاث الأثرية الحديثة عن بعض الجوانب الجديدة للهيلّينية، أي الحضارة اليونانية القديمة - في الإسكندرية والساحل الشمالي الغربي لمصر والدلتا وكذلك الواحات.

ــ “الشبكة” ضمن عروض تقاطعات سينمائية

في سياق متصل، وضمن فعاليات عروض تقاطعات سينمائية، يعرض في السابعة مساء اليوم أيضا، بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، أربعة أفلام قصيرة بعنوان “الشبكة”، ويعقب العرض لقاء مفتوح مع صناع الفيلم، بحضور المخرج والمنتج محمد تيمور.

ــ مصر الجميلة بعيون ولادها في بيت السناري

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يفتتح معرض “مصر الجميلة بعيون ولادها”،للفنان إسماعيل شريف، وذلك بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي تعبر عن روعة وجمال مصرنا الحبيبة، ويقام على هامش المعرض جولة تاريخية وأثرية داخل بيت السناري، وعرض فيلم تسجيلي عن حكاية الصور، وكذلك ورشة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "الابتكار والإبداع في الصورة الفوتوغرافية".

ويستمر معرض “مصر الجميلة بعيون أولادها”، حتى الخميس 11 مايو الجاري، وهو في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بتاريخ وتراث مصر، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والتأكيد على دور وأهمية الفن الهادف في المجتمع.

يشار إلى أن الفنان شريف إسماعيل، هو مصور ومصمم جرافيك ومخرج ومعد برامج؛ أخرج ونفذ العديد من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومنها أغلفة أول مجموعة كتب شبابية كويتية صادرة عن دار بلاتنيوم للنشر والتوزيع، ومجلة البوسطة الخاصة بجمعية هواة الطوابع والعملات الكويتية، كما أنه صمم طوابع مئوية البريد الكويتي وأخرج العديد من أفلام الفيديو للسفارة الأسترالية ولمسابقات الرسم والتصوير.