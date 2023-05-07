الشاعر السورى نزار بريك فى ضيافة ورشة الزيتون الأدبية.. غدا

يحل الشاعر السوري نزار بريك هنيدي، ضيفا على ورشة الزيتون الأدبية، وذلك في الأمسية التي تعقد بمقر الورشة الكائن بسراي القبة، في السابعة من مساء غد الإثنين.

ويشارك في الأمسية التي تتناول تجربة نزار بريك أعماله الأدبية والشعرية، وأهم المحطات في مسيرته الإبداعية كل من: الكاتب الروائي جمال مقار، الكاتب الروائي رجب عطا أبو سرية، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الشاعر يوسف شعبان، ويدير الأمسية الكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه.

والكاتب نزار بريك هنديي، شاعر وروائي وناقد وطبيب سوري، من مواليد ريف دمشق عام 1958.

بدأ مسيرته الأدبية مبكرا، تحديدا خلال مرحلة الدراسة الثانوية العليا، حيث صدرت أولي مجموعاته الشعرية تحت عنوان “البوابة والريح ونافذة حبيبتي”. وبعدها توالت مجموعاته الشعرية في الصدور ونذكر من بينها: “جدلية الموت والالتصاق”، والصادرة في العام 1980 عن اتحاد الكتاب العرب. وفي العام 1986 صدرت مجموعته الشعرية الثالثة بعنوان “ضفاف المستحيل”، وفي العام 1994 صدر له عن وزارة الثقافة السورية مجموعة “حرائق الندي”، وفي العام التالي 1995 وعن وزارة الثقافة السورية أيضا صدر له ديوان “غابة الصمت”، وعن اتحاد الكتاب العرب صدر له في العام 1998 ديوان “الرحيل نحو الصفر”، بالإضافة إلي دواوين: “الطوفان” 2001، “السيرة الزرقاء” عن دار الينابيع في دمشق عام 2004، “لا وقت إلا للحياة” وصدر في العام 2010. كما صدرت أعماله الشعرية الكاملة عن الهيئة العامة السورية للكتاب في العام 2015.

كما صدر للشاعر السوري “نزار بريك هنيدي”، عدد من الكتابات النقدية نذكر من بينها: “صوت الجوهر .. تأملات في الشعر والنقد” عام 1999. كتاب “في مهب الشعر .. دراسات ومقالات” 2003. “هكذا تكلم جبران .. دراسة في الأدب الجبراني” عام 2004. “في الخطاب الشعري المعاصر .. دراسة في الشعر العربي المعاصر” وصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام 2015 وفي العام نفسه صدر له عن وزارة الثقافة السورية كتاب “لغز المتنبي”، وفي العام 2017 صدرت له دراسته النقدية المعنونة بـ "الأبدية الخضراء .. دراسة تحليلية لقصيدة بورخيس فن الشعر.

نال نزار بريك هنيدي، العديد من التكريمات والأوسمة من بينها، تكريم وزارة الثقافة السورية في العام 2016، كما كرمه اتحاد الكتاب العرب على خلفية فوزه بجائزة الاحاد عن العام 2006.