إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 9 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بمركز المنيا، بسبب السرعة، في محافظة المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، هم: محمد يونس 25 عاما، عبدالرحمن محمد سيد 20 عاما، عبدالتواب محمد عايد 65 عاما، محمد سيد توني 33 عاما، نور أحمد عبدالحميد 19 عاما، محمد بهجت عبدالمنعم 28 عاما، أيمن هلال عبدالعظيم 29 عاما، صلاح محمد 52 عاما، ربيع بيومي حسانين 36 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز أبوقرقاص.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة.