عمر خيرت يكشف تفاصيل إحياءه حفلاً موسيقياً لأول مرة بالمتحف الكبير

قال الموسيقار عمر خيرت، إن عظمة مصر تتجلى في شيء مثل المتحف الكبير، بالإضافة إلى متحف الحضارة، معقبًا: "الحمد لله ربنا وفقنا على النجاح واستطعت أن أجعل الشعب المصري يحب الموسيقى الخالصة".

وأضاف الموسيقار عمر خيرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيحيي حفلًا موسيقيًا في المتحف المصري الكبير غدًا، معقبًا: "سنسمع كل شيء يحبه الناس، بالإضافة لأشياء جديدة لم نسمعها، منها مقطوعة جديدة على اسم حفيدتي والتي تبلغ من العمر 10 سنوات وتغنى وتلعب البالية".

وأعرب الموسيقار عمر خيرت عن فخره بإقامة حفله بالمتحف المصري، معقبًا: " حفلة الغد بالمتحف المصري الكبير شرف عظيم لي".

وِأشار إلى أنه سيقدم مقطوعة "سابق نفسك"، وهي تدعو لأن ينظر الإنسان لنفسه فقط.