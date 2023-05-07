الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: الرد الروسى على استهداف الكرملين لن يكون نوويا

استهداف الكرملين
استهداف الكرملين بطائرة مسيرة

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الرد الروسي على استهداف الكرملين بطائرة مسيرة سيأتي ولكنه لن يكون نوويًا؛ لأن الدخول في حرب نووية له محاذير ومخاطر على الدول.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتهام روسيا لأمريكا وأوكرانيا بالتورط في الأمر له الكثير من الشواهد، خاصة أن روسيا بها الملايين من الأوكران الذين يعيشون فيها منذ عقود ولا تستطيع تفريقهم عن الروس.

وأكد أن هذا العمل رغم أنه لم يؤذ الكرميلن ولكنه استهدف هيبة روسيا، موضحًا أن الرد سيكون مختلفًا في المدى ونوعية الأسلحة، وأن ماجرى من غارات روسية كان لجس نبض وسائل الدفاع الأوكرانية والأسلحة التي تم تزويدها بها لتبدأ معركة الربيع، والمتوقع بعد كثرة التأجيل أن تكون نهاية الشهر الجاري.

نوويا الرد الروسي أمريكا أوكرانيا عبدالحليم قنديل استهداف الكرملين

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