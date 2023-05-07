الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير المالية: مصر ستخرج من الأزمة قبل نهاية العام

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك مليونًا و250 ألف فاتورة إلكترونية يوميًا، و370 ألف شركة تعمل بالفاتورة الإلكترونية.

وأضاف محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، أن صندوق النقد الدولي ليس ضد الحماية الاجتماعية، وإنما مع توجيهها لمستحقيها، لافتًا إلى أن هناك توجيها رئاسيا لزيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين هذا العام. 

وأوضح أن ارتفاع الأسعار والتضخم أثر على المستويات المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تدرك مدى تأثر ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط خارجية صعبة نتيجة التحديات العالمية، لافتا إلى أن هناك زيادة للصادرات المصرية وبشكل كبير من الغاز الطبيعي، وارتفاع الصادرات غير البترولية.

وبين أن الاقتصاد المصري به جزء غير موجود بالحجم الحقيقي في الناتج المحلي، متابعا: “بدأنا توسيع القاعدة الضريبية ودخول ممولين جدد في المنظومة”، مؤكدًا أن مصر ستخرج من الأزمة قبل نهاية العام.

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