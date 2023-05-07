الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وكالة الأنباء الأردنية تبرز تأكيدات الرئيس السيسى بشأن السلام الشامل والعادل بالمنطقة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أبرزت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة فى المنطقة لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، مايك تيرنر، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطى.

وذكرت الوكالة أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن اللقاء تناول مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.


كما أبرزت الوكالة تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان، من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل، والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي، على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق، ويجنبه المعاناة الإنسانية، ويتيح له المضي قدماً في مسار الاستقرار والتنمية.

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