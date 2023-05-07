أول تعليق من المشجع الأهلاوى الكفيف على صورته في مباراة السوبر المصري

كشف الشيخ أحمد إبراهيم، مشجع النادي الأهلي، في مبارة السوبر المصري بالإمارات، عن شعوره بحضور هذا المباراة وانتشار صورته على السوشيال ميديا.

وقال “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء السبت: "ده شعور جميل، ومكنتش متوقع الموضوع ياخد الصدي ده".

وأضاف: "أن بحب الأهلي وده أكبر نادي في الوطن العربي، وحضرت كتير قبل كده ماتشات للنادي الأهلي في الإمارات".

وأردف: "أن شيخ جامع بس حلال إني أشوف ماتش، من غير مغلاه وتشدد، ومينفعش صوره الإمام يبقي مكشر".

وأشار إلى أنه إمام مسجد فاطمة بدبي، موضحاً أن هناك عدد من اللاعبين قاموا بأخذ صورة تذكارية معه، موضحاً أنه تلقي دعوة لزيارة النادي الأهلي في أقرب فرصة.

وأكد على إخلاص اللاعبين في الأداء حب للنادي الأهلي، كما أشاد بالتنظيم الجيد للمباراة، متابعاً: "نجم المباراة الجمهور واللاعبين".