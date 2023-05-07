الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة الزفتاوى: تكلفة حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث من 100 إلى 150 مليون إسترلينى

عزة الزفتاوى
عزة الزفتاوى

كشفت الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي، الباحثة السياسية، من لندن، عن تفاضيل الاحتفال بتتويج الملك تشارلز في بريطانيا.

 

وقالت “الزفتاوي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء السبت، إن الحضور الخافت لـ" الأمير هاري" جاء بالتوافق مع الملك تشارلز الثالث.

 

وأضافت أنه تم رفض طلب "الأمير هاري" بالاحتفال بعيد ميلاد ابنه في شرفة قصر بكنجهام، موضحة أن "الأمير هاري" عاد إلى الولايات المتحدة للاحتفال بعيد ميلاد ابنه.

 

وأشارت إلى أنه تم اقتصار حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث علي 2300 ضيف فقط، لافتة إلى أن هناك عدد كبير من البريطانيين رافض لهذا المبلغ الباهظ التي ستتحمله الخزانة البريطانية.

 

وأكدت أن تكلفة حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث من 100 إلى 150 مليون إسترليني.

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