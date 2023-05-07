"بيطرى الغربية": تحرير 25 محضرا لمنتجات غذائية ذات أصل حيوانى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات تفتيشية رقابية على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة المنتجات الغذائية ومدى توافرها في الأسواق والتأكد من صلاحيتها، مع عدم التهاون مع المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

‏ وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 25 محضرًا لمنتجات غذائية ذات الأصل الحيواني، تنوعت ما بين عدد 5 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر(بقري - جاموسي - ضأن) بإجمالي كمية مضبوطة 20,5 كجم، كما تم تحرير عدد 14 محضر دواجن بإجمالي وزن 50,5 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و24,5 كجم صالحة ظاهريًا بدون بيانات.

وفي السياق ذاته، تم تحرير عدد 2 محضر لمنتجات أسماك بإجمالي كميات مضبوطة 3,5 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 كجم رأت اللجنة سحب عينات منها، كما تم تحرير عدد 4 محاضر لمصنعات لحوم بإجمالي وزن 49,4 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و30,25 كجم رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتحريز المضبوطات بمعرفة الجهات المعاونة، وذلك للعرض علي النيابة المختصة وإبداء الرأي للتصرف حيال المضبوطات.