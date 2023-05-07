الأهلى يخاطب الأمن لحضور السعة الكاملة فى مباراة الترجي

بعث مسؤولو النادي الأهلي، خطابًا إلى الجهات الأمنية للموافقة على حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مباراة المارد الأحمر امام الترجي التونسي يوم 19 مايو الجاري.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي على ستاد القاهرة، يوم 19 مايو الجاري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم الجمعة المقبل، على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بدون جماهير.

يذكر أن الأمن وافق على حضور 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يوافق على حضور 52 ألف مشجع أمام الرجاء المغربي في ربع النهائي.

وكان كاف قد عاقب الترجي التونسي باللقب بدون جماهير بسبب سلوك جماهيره غير الرياضي في مباراة الأخيرة ضد شبيبة القبائل.