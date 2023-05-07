الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بدرة: لا خطورة على مصر من الديون (فيديو)

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

 كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، حقيقة خطورة الديون على الوضع الاقتصادي، قائلًا: "إنه لا خطورة من الديون؛ لأن القدرة الاقتصادية المصرية قادرة على السداد".

وأضاف "بدرة" خلال لقاءه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "لدينا 59 هيئة، منهم 10 لوزارة النقل، ولهم ميزانيات مستقلة ولديهم القدرة لتنميتها"، لافتًا إلى أن التكلفة المستوردة من الخارج تنعكس سلبًا على المواطن.

وأوضح أنه لابد أن يكون هناك رؤية لمخاطر المستقبل بشأن الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن التقارير تؤكد أن أوروبا تجاوزت الشتاء، ولكن الاستهلاك للغاز سيكون به عجزًا كبيرًا.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتحدث عن عدم قدرته على سداد الديون أو الالتزامات، لافتًا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمي كانت لابد أن تتحدث عن الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي منح أوكرانيا 15 مليار دولار لسداد التزاماتها.

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