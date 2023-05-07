"الاستحمام يومياً"..هانى الناظر يقدم نصائح هامة للحماية من أمراض فصل الربيع

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، روشتة هامة للتعامل مع أمراض الربيع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، إن فترة الربيع تعتبر أسوأ فترة صحيا في العام نتيجة التقلبات الجوية السريعة.

وأضاف:"فترة التقلبات الجوية السريعة توثر على الجهاز المناعي المسؤل عن حمايتنا من أدوار البرد وغيرها من الأمراض"، لافتاً إلى أن كثير من الأمراض الجلدية تظهر في هذه الفترة.

وأشار إلى أن الأمراض الجلدية تظهر في هذه الفترة بسبب الأتربة وتفتح الزهور، موضحاً أنه يجب علينا ارتداء الكمامة أثناء الخروج في الجو وقت الرياح والأتربة لأن الكمامة تعتبر فلتر تحافظ على الجهاز التنفسي ومراعاة عدم الاقتراب من الزهور.

وأكد أنه يجب الحرص على الاستحمام يوميا بماء فاتر بعد الرجوع للمنزل مع استخدام صابونة الجلسرين دائما، وعليهم تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول يوميا حتي الخميس المقبل.