الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب المحافظين البريطانى: لدينا تيار يرى الملكية مهمة للاستقرار

الدكتورة سامية الأطرش
الدكتورة سامية الأطرش عضو حزب المحافظين في لندن

كشفت الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين في لندن، تفاضيل الاحتفال بتتويج الملك تشارلز في بريطانيا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه لا يمكن لأحد أن ينسى أن بريطانيا كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، حيث شملت دولا ذات سيادة، كانت خاضعة لتاجها وسيادتها.

وأضافت: "إرث بريطانيا الثقافي واللغوي والقانوني منتشر على نطاق واسع، والسبب هو اتساع حجم هذه الإمبراطورية، لأن الشمس كانت دائما مشرقة على أراضيها، ومن هناك جاء لقب الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس".

وتابعت: "الذي يعملون في المؤسسة الملكية مستشارون فاعلون، ويقومون بكل جهد لكي تبقى هذه الدولة، دولة قوية يشار إليها".

وأردفت: "يجب أن نعلم أن هناك معارضين للملكية في بريطانيا الآن، ولكن هناك قوى تؤمن بالملكية وتعتبر بريطانيا رقيا وحضارة، وأن وجود الملكية نوع من أنواع الاستقرار، يرونها رمزا للاستقرار، وللملك قيمة رمزية عالية وفقا للدستور البريطاني.

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