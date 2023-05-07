مصطفى بدرة: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها فى أصعب أوقاتها

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقارير وكالات التصنيف الإنمائي العالمي يميلون إلى الأوضاع السياسية وليس الاقتصادية.

وأضاف "بدرة"، خلال لقاءه ببرنامج على مسؤوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن التصنيف الائتماني هو قدرة الدولة على السداد بالتزاماتها بشكل طبيعي، مؤكدًا أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها أو خدمة القروض حتى في أصعب تاريخها.

وأوضح أن التقارير الدولية أشارت إلى أن مصر كانت تتجه للإفلاس في عام 2011، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية خلال 2011 في مصر كانت غير مستقرة، مؤكدًا أن مصر التزمت بسداد التزاماتها في أصعب أوقاتها.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمي تبعث برسالة للخارج أن مصر غير مستقرة.