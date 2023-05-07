خبير يوضح أسباب شراء المصريين للسبائك والجنيهات الذهبية

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين بسبب هدوء نسبي لحركة البيع والشراء بمحلات الصاغة في مصر.

وتابع منيب، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك الذهبية والجنيهات الذهب، وهذا بسبب توافر السيولة واستغلاله كملاذ آمن للاستثمار والادخار والحفاظ على الأموال.

وتابع نائب رئيس الشعبة أنه يجري إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية بعد تراجع الإقبال عليها خلال الفترة الماضية مقابل اتجاه المصريين نحو شراء السباك والجنيهات الذهبية الأقل في المصنعية.

وأرجع منيب ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا بسبب إقبال بعض المواطنين على الادخار في الذهب للزينة والخزينة بمعنى الاحتفاظ بقيمة الأموال في هيئة سبائك ذهبية تخوفا من ارتفاع معدلات الموجه التضخمية التي ضربت الأسواق العالمية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 20 جنيها بنهاية التعاملات المسائية السبت 6 مايو، وسجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا ومبيعا في مصر نحو 2610 جنيهات للجرام عند الإغلاق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم عند الإغلاق

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيهات للجرام

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2982 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب نحو 20880 جنيها للجرام

سعر أوقية الذهب سجلت نحو 2016 دولارًا عند الإغلاق.