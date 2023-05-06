حرائق الغابات تجتاح كندا وتجبر الآلاف على الإخلاء



صدرت أوامر لأكثر من 13000 شخص بمغادرة منطقة ألبرتا بكندا مع اندلاع 78 حريقًا، ويقول المسئولون إنه من المتوقع أن تشتد النيران.



وأجبر أسبوع من الطقس الحار القياسي في غرب كندا آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، حيث اندلعت حرائق الغابات في أجزاء من ألبرتا وأدى الذوبان السريع للثلوج إلى حدوث فيضانات في أنحاء كولومبيا البريطانية الداخلية بكندا.

وبالأمس الجمعة، كان أكثر من 13000 شخص تحت أوامر الإخلاء في ألبرتا، حيث اشتعل 78 حريقًا، ومن بين المناطق الأكثر تضررًا منطقة Little Red River Cree Nation في شمال المقاطعة، حيث أتى حريق بحيرة Fox Lake على مساحة 1458 هكتارًا على 20 منزلًا ومركز الشرطة.

كما أُمر جميع سكان وادي درايتون، البالغ عددهم 7000 نسمة، على بعد 140 كيلومترًا إلى الغرب من عاصمة المقاطعة إدمونتون، بالإجلاء في وقت متأخر من ليلة الخميس.

قال كريستي تاكر، مدير وحدة المعلومات في ألبرتا وايلد فاير، إن 348 حريقًا هائلًا في ألبرتا هذا العام واحترق أكثر من 62 ألف فدان.

وقال تاكر في مؤتمر صحفي، "هذا هو نشاط حرائق غابات أكبر بكثير في هذا الوقت من العام مما رأيناه في أي وقت في الماضي القريب"، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشتد الحرائق يوم الجمعة.

"ستزداد سخونة، وستزداد رياحًا ونتوقع بعض السلوكيات الشديدة في حرائق الغابات. رجال الإطفاء جاهزون اليوم لما قد يكون يومًا صعبًا للغاية".

ينزل الناس من الحافلة بينما يسحب رجل أمتعته من مساحة تخزين الهيكل السفلي.

يصل الأشخاص الهاربون من حرائق الغابات في شمال ساسكاتشوان إلى ريجينا في 5 مايو.

في كولومبيا البريطانية، فاضت الأنهار على ضفافها، واجتاحت المنازل وأجبرت على إغلاق الطرق السريعة في العديد من المجتمعات عبر المناطق الداخلية الجنوبية، بما في ذلك كاش كريك وغراند فوركس.

حتى الأسبوع الماضي، كان غرب كندا يعاني ربيعًا باردًا ، لكن البداية السريعة لدرجات حرارة عالية بشكل غير معتاد، في أماكن 10-15 درجة مئوية فوق المتوسط في أوائل مايو، تسبب في اندلاع حرائق وفيضانات.

في كولومبيا البريطانية، من المتوقع أن تتفاقم الفيضانات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء جنوب المقاطعة.

وقال مركز توقعات نهر كولومبيا البريطانية في تحذير من الفيضانات صدر في وقت متأخر من يوم الخميس "من المتوقع أن تصل مستويات الأنهار إلى ذروتها يوم السبت حتى الإثنين".