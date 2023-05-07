الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو القماطى: الحوار الوطنى حدث تاريخى تشهده مصر فى عهد الرئيس السيسى

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني، حدث سياسي وتاريخي تشهده مصر فعليًا في عهد الرئيس السيسي، ومرآة للديمقراطية والتعددية التي تحياها البلاد بمعني الكلمة، فالقضايا والمشاكل تُفتح علنًا ويتم البحث عن حلول.

وأضاف "القماطي"، أن جلسات الحوار الوطني تعد فرصة هامة لتحقيق التوافق والتضامن بين جميع فئات المجتمع المصري، وهي خطوة مهمة وحقيقية في مسار الديمقراطية والحوار الوطني في مصر، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى إيجاد حلول ومخرجات لتلك التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين مختلف أفراد المجتمع.

وشدد النائب على أن جلسات الحوار الوطني تشهد مناقشة مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري، بما في ذلك قضايا الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والحريات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا في جو سياسي من الشفافية غير مسبوق وغير معهود بالبلاد.

وأوضح "القماطي"، أن الحوار الوطني يأتي في ظل فترة دقيقة للغاية تمر بها مصر وتحديات عالمية هائلة، ما يجعل المشاركة فيه فريضة وطنية، والجميع سعداء بالتواجد وتقديم الحلول، لافتًا إلى أن الجلسة الافتتاحية قدمت نموذجًا مشرفًا لمصر بتواجد نخبتها ومختلف قواها السياسية والوطنية.

النائب عمرو القماطي مجلس الشيوخ الحوار الوطنى الرئيس السيسي جلسات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»