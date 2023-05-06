"دائم الشتائم للاعبين".. نائب رئيس المصرى: انتصرنا للأخلاق والقيم بإقالة حسام حسن

أكد رجب عبدالقادر، نائب رئيس نادي المصري، أن النادي المصري أكبر من أي أحد وهو كيان عظيم وكبير وجدير بالاحترام وهو من صنع النجوم سواء لاعبين ومدربين، قائلًا: "المصري خط أحمر أمام الجميع ومينفعش يبقى في تجاوز في حق المصري أو رموزه".

وأوضح رجب عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن إدارة النادي لم تتدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن طوال الفترة الماضية رغم سوء النتائج، كما أن اللاعبين والإداريين اشتكوا للإدارة من طريقة تعامل حسام حسن معهم.

وتابع: "انتصرنا للأخلاق والقيم بإقالة حسام وإبراهيم حسن وفي لاعبين بيتعرضوا لسباب وشتائم ومش قادرين يكملوا، وهناك لاعبين في النادي طلبوا فسخ التعاقد بسبب حسام حسن"، مؤكدًا أن حسام حسن سب مجلس الإدارة أمام اللاعبين والإداريين بألفاظ يعاقب عليها القانون.