السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تجسست المخابرات الأمريكية على المنظمات الإرهابية؟.. عادل حمودة يجيب

عادل حمودة
عادل حمودة

أوضح الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، كيف تجسست المخابرات الأمريكية على المنظمات الإرهابية، قائلا إن قادة المخابرات المركزية وضعوا أعينم وآذانهم على الشرق الأوسط بعد هجمات سبتمبر، حيث يتواجد تنظيم القاعدة الذي يشكل أخطارًا كبيرة.

وأضاف "حمودة"، خلال تقديم برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أشهر برنامج تجسس طبقته الولايات المتحدة الأمريكية كان برنامج "الغطاء غير الرسمي" تحت عنوان "الخدمة السرية الجديدة"، لافتًا إلى أن الاستخبارات الأمريكية تقدمت في حربها على الإرهاب.

وأوضح أنه في عام 2010 صدرت مذكرات عضو سابق في وكالة المخابرات المركزية، يصف فيه 15 عامًا قضاها في الخارج مستهدفا المنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أن هناك شركات تكون واجهة لأجهزة الاستخبارات يعين فيها العملاء أحيانًا، لافتا إلى أن وكالة المخابرات المركزية أنفقت ما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ عام 2001 في برنامج "الغطاء غير الرسمي".

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