السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تتويج الملك تشارلز يوم تاريخى فى بريطانيا لم تشهده من عقود

تتويج الملك تشارلز
تتويج الملك تشارلز

كشفت جومانة هاشم، مديرة مكتب القاهرة الإخبارية في لندن، عن تفاصيل الاحتفال بتتويج الملك تشارلز في بريطانيا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن تتويج الملك تشارلز يوم تاريخي في بريطانيا لم تشهده منذ عقود.

وأضافت: "تشارلز الثالث يتولى العرش في ظل تحديات عالمية ومخاطر كبيرة".

وأشارت جومانة هاشم٫ مديرة مكتب القاهرة الإخبارية في لندن، إلى أن المملكة المتحدة تواجه العديد من التحديات منها الحفاظ على مستقبل الملكية والحفاظ على نسيج المجتمع فضلًا عن المخاطر المستقبلية الحقيقية.

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