أحمد المسلمانى: هيئة الإسعاف تطورت بشكل كبير والخدمة مجانية بالمحافظات

سلط برنامج "الطبعة الأولى"، مع الإعلامي أحمد المسلماني، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، الضوء على هيئة الإسعاف المصرية.

وأكد المسلماني، أن هيئة الإسعاف مرفق مر على تأسيسه 120 عامًا، وشهد هذا المرفق تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 تم ضم أكثر من ألف سيارة إسعاف حديثة انضمت للأسطول.

وأضاف أحمد المسلماني، أن هناك أكثر من 3200 سيارة إسعاف بالمرفق، لافتا إلى أن هناك 300 سيارة منها مرتبطة بالأقمار الصناعية، وهذه الهيئة كانت في الخطوط الأولى مع ظهور جائحة كورونا.

وتابع: "هيئة الإسعاف قدمت بطولات في مواجهة الجائحة، وكان أول من يتعامل مع الجائحة والمصابين، والتطور الذي شهدته في عهد السيسي يلاحظه الجميع، والخدمة مجانية داخل المحافظات، إنما لو خارج المحافظة بيكون في رسوم وهذه الرسوم تذهب للسيارات الهالكة وخدمات الإسعاف الطبية نفسها".