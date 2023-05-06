السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات يكشف سر ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للمدخرات في ظل الظروف الاقتصادية.

وأضاف هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء سبائك الذهب خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه في ظل التوترات العالمية وحالة عدم الاستقرار، تحدث حالة من التذبذب في أسعار الذهب.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنه تم رصد ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب  خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط  سعر عيار 21 الآن هو 2600 جنيه، معقبًا: "ننتظر مزيدًا من الاستقرار في الأسعار كي يتواكب مع السعر العالمي".

وأشار إلى أن الذوق المصري لا يرضى بعيارات الذهب المنخفضة والشعب المصري يميل  لعياري 18 و21، لافتًا إلى أنه تم رصد تغيرات غير عادية في سعر الذهب عالميًا بالأمس.

وكشف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب، قائلًا: "إن هناك عمليات شراء جماعية، وجني الأرباح وراء ارتفاع سعر الذهب".

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