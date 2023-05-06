أحمد موسى: الرئيس السيسى يسابق الزمن للتنمية وتوفير احتياجات المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم الدولة، وكان البنك المركزي على وشك الضياع، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن للتنمية وتوفير احتياجات المصريين.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر من أكثر دول العالم التي تواجه تحديات مختلفة، مؤكدًا أن مخاوف المصريين مشروعة من أجل الحفاظ على الدولة.

وأوضح، أن مصر شهدت "أيامًا سوداء" مع جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن مصر استقبلت ضيوفها من جميع دول العالم رغم الظروف الصعبة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مخاوف المصريين مشروعة من أجل الحفاظ على الدولة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته بشأن ما يحدث في السودان.