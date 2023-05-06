السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسى يسابق الزمن للتنمية وتوفير احتياجات المصريين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم الدولة، وكان البنك المركزي على وشك الضياع، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن للتنمية وتوفير احتياجات المصريين. 

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر من أكثر دول العالم التي تواجه تحديات مختلفة، مؤكدًا أن مخاوف المصريين مشروعة من أجل الحفاظ على الدولة. 

وأوضح، أن مصر شهدت "أيامًا سوداء" مع جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن مصر استقبلت ضيوفها من جميع دول العالم رغم الظروف الصعبة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مخاوف المصريين مشروعة من أجل الحفاظ على الدولة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته بشأن ما يحدث في السودان.

الأكثر قراءة

وزير التموين: تعديل تكلفة رغيف الخبز بعد ارتفاع السولار.. ويباع للمواطن بـ5 قروش

وفاة والد الشهيد محمد أبوشقرة بعد صراع مع المرض

"الناس دى بتشتغلنا".. تعليق قوى من محمد الباز على أزمة حسن شاكوش وزوجته

تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على تفاصيل مصرع شخصين بالجيزة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»