عازف الكمان سعيد كمال: العازفون المصريون مميزون فى الوطن العربى

قال عازف الكمان سعيد كمال، إنه يعمل في المعهد العالي للموسيقى العربية بكل جهد، وهناك اهتمام كبير بالمواهب التي تفرض نفسها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "الموهبة موجودة وبنشتغل عليها عشان مصر ما تتوقفش عن تخريج أجيال طول الوقت متألقة في مجال العزف".

وتابع: "عندنا الريادة في العازفين، والعازفين المصريون مميزون في الوطن العربي عن أي حد، وفي المعهد العالي للموسيقى العربية بنشتغل على قد الإمكانيات، ونتعشم يكون في مساعدة أكثر ودعم أكثر من ذلك، وأن يكون للمواهب تواجد في الاحتفالات وحفلات الأوبرا وغيرها، ودي القوى الناعمة لمصر".