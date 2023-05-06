السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن عن الترتيبات النهائية للجلسات غدا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه سيتم غدا اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني لإعلان كافة التفاصيل الخاصة باجتماعات اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة بالحوار الوطني.

وأضاف أن الجلسات سوف تنعقد في أرض المعارض بناءا على تجهيزات تستوعب العدد المطلوب، لافتاً إلى أنه سوف يتم الإعلان عن الترتيبات النهائية للجلسات غدا خلال اجتماع مجلس الأمناء.

وتابع: "وصل لنا أكثر من 180 ألف طلب مشاركة ومقترح ولدينا تنوع كبير في المقترحات والطلبات".

وأوضح أن الأمانة الفنية للحوار الوطني تعتبر الذراع التنفيذي لمجلس الأمناء وحلقة الوصل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة المتصلة بالحوار مع مجلس الأمناء.

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