ليفربول يحقق انتصارًا صعبًا على برينتفورد ويزاحم المربع الذهبى للبريميرليج

انتصر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق ليفربول بنفس النتيجة، طالع تفاصيل الشوط الأول من هنا.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة لصالح فريق برينتفورد، بينما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو برينتفورد تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة، ولكن محاولاتهم لم تنجح في الوصول للمرمى، فيما أهدر لاعبو ليفربول أكثر من فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد فوزهم بالمباراة.

واشتعل الأداء الهجومي بين كلا الفريقين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعدما انفجر الأداء الهجومي لكلا الفريقين مع محاولاتهما لهز الشباك وحسم نتيجة المباراة للريدز، أو التعادل لفريق برينتفورد.



إجمالًا، سدد لاعبو ليفربول 5 كرات على المرمى من أصل 15 محاولة، وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق برينتفور وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق برينتفورد.

ورفع ليفربول رصيده لـ62 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.



