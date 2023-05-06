المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى للتشخيص والعلاج (فيديو)

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك دعما سياسيا واهتماما حكوميا بالحوار الوطني.

وأضاف أن الحكومة مدعوة دائمًا لجلسات الحوار، بناء على رغبتها وباختيارها دون أدنى مسئولية على الحكومة.

وأشار، إلى أن الحوار الوطني سيصدر مخرجاته للرئيس السيسي، وهو الذي يحركها في الاتجاه الذي يراه، موضحاً أن الحوار الوطني للتشخيص والعلاج.