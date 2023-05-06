محمود فوزي: الحوار الوطني لا يضم سياسين فقط.. وتلقينا الآلاف من طلبات المشاركة

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك طلب متزايد على مجلس الأمناء والأمانة الفنية من أجل الحضور سواء الجلسة الافتتاحية أو الجلسات المتخصصة.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الكثير يريد الحضور وتلقينا آلاف من طلبات المشاركة وهذا معنى إيجابي.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية كانت في منتهى العمق، متابعاً: "الحوار الوطني لا يضم سياسيين فقط.. وتلقينا الآلاف من طلبات المشاركة".