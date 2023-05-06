السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الرئيس السيسي أوقف بيع سيناء أثناء حكم الإخوان (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا تعاني من أزمة ديون هائلة، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية تركز على التصنيف الإنمائي في مصر. 

وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مؤسسات أمريكية اقتصادية تنشر تقارير سلبية عن اقتصاد مصر، مؤكدًا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ومصر لم تتأخر في أي مرحلة عن سداد ديونها مطلقًا ولن تتأخر عن سداد الديون. 

وأوضح، أن مؤسسات التصنيف الدولية تنشر تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري من أجل ترويج حالة ارتباك عن اقتصاد مصر، لافتًا إلى أن أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر يسأل أولًا عن الحوافز التي سوف يحصل عليها  وأسعار المرافق التي يحصل عليها المستثمر. 

وعن الحوار الوطني، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن تعود للفوضى مرة أخرى، لافتاً إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع أطياف المجتمع، ما عدا من تلطخت يده بالدماء. 

وتابع: “نحن ندفع ثمن ما حدث في عام 2011  من خراب ودمار، ومصر تضررت كثيرًا من الفوضى والخراب، وكل من له رأي يعبر عن رأيه في الحوار الوطني، والحديث يشمل كافة قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي أوقف بيع سيناء أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابي عام 2012م، ومنع توطين غير المصريين في سيناء.

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