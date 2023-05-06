السوبر الأفريقى| يد الزمالك تسحق جى إس كيه الكونغولى وتستعد للأهلى فى النهائى

سحق فريق الزمالك لكرة اليد منافسه جي إس كيه الكونغولي بنتيجة 45-25 في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق الزمالك على الفريق الكونغولي بنتيجة 25-10.

وانسحب الترجي التونسي من المشاركة في النسخة الحالية من كأس السوبر الأفريقي، حيث كان من المنتظر مشاركة 4 فرق ليتأهل الأهلي مباشرةً إلى المباراة النهائية.

ويلتقي الزمالك مع غريمه الأهلي غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر الأفريقي في تمام السابعة والنصف مساء.

وكان الأهلي قد تفوق على الزمالك وفاز بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالإضافة إلى كأس مصر.