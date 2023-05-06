الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

الثقافة والاقتصاد وبناء الهوية.. نحو علاقة مباشرة وتنمية مستدامة

توقفنا فى الحلقة الأولى من هذه الدراسة المهمة عند الأدوار الاقتصادية المهمة التى يمكن أن تقوم بها الثقافة؛ لتكون بذلك موردًا من موارد الدخل القومى للبلاد، أى التعامل معها كصناعة أيضًا.. لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى نظرة مختلفة للثقافة ومقترحات جديدة للتعامل معها وتطويرها.. وهنا يقدم د. هيثم الحاج على «روشتة مقترحات» تستطيع من خلالها الثقافة القيام بهذا الدور؛ بوصفها خالقة لفرص العمل ومحققة لتفرد الهوية.

أولًا: التحول من نمط الراعى الداعم إلى نمط المنسق المتيح

قامت المؤسسات الثقافية الحكومية العربية منذ بداية نشأتها على فكرة التوجيه والإرشاد، وربما ارتبط ذلك بطبيعة الصحافة العربية منذ بداياتها فى أواخر القرن التاسع عشر حين كانت تتوجه بالخطاب إلى مجتمعات تعانى فى الأساس من الأمية واعتمدت فى توصيل خطابها على المتعلمين الذين يقرأون للآخرين، الأمر الذى تلازم مع خطاب توجيه اجتماعى يحاول الحفاظ على قيم الطبقة الوسطى الناشئة فى ذلك الحين.

لكن التحولات التى طرأت على أنماط الثقافة العالمية منذ القرن العشرين، منذ بداية ظهور أنماط الثقافة المسموعة فى الإذاعة، ثم المرئية من خلال السينما والتليفزيون، ثم مع الانفتاح الطارئ بين الثقافات مع ظهور الأقمار الصناعية ثم شبكة الإنترنت، كل هذه التحولات غيرت من طبيعة الخط «الفوقى» الواصل بين مرسل الرسالة الثقافية ومستقبلها، بحيث صارت الرسالة تفاعلية مفتوحة على خطابات متعددة، وصار المتلقى ذا تفكير نقدى لا يستقبل الرسالة كما هى.

كل ذلك يحتم على تلك المؤسسات الثقافية أن تغير من طبيعة بنيتها الفكرية والعملية لتتحول من التوجيه والإرشاد إلى الإتاحة والتنوع، وهو ما يفرض عليها ألا تمتلك أدوات الإنتاج الثقافى التى سوف تصبح مقصورة عن أداء مهامها نظرًا لطبيعة التنافسات الفردية، وتبدأ فى تكوين غرض آخر يقوم على أساس كونها منسقة للمكونات الثقافية الموجودة فعلًا فى المجتمع، ذلك التنسيق الإيجابى الذى يهدف إلى الحفاظ على المكون الثقافى، كما هو دون تدخل بوجهة نظر سياسية أو حتى اجتماعية، كما يهدف إلى توصيل المكون الثقافى من منتجه إلى متلقيه.

إن انسحاب المؤسسات بهذه الصورة من عملية الإنتاج الثقافى يضمن عدة أشياء أهمها عدم تغيير المنتج الثقافى لصالح أى توجه طارئ، وبقاؤه أصيلًا معبرًا عن الهوية الثقافية لمنتجه، كما أنه من ناحية أخرى يعد مواجهة حقيقية، وإن بدت صعوباتها شديدة الوطأة، لأفكار هى مطروحة بالفعل على الفضاء السيبرانى، وتصل لمتلقيها بسهولة شديدة دون أى تدخل، وخير مثال على ذلك أن أى منع لمنتج ثقافى هو الوسيلة الأكثر نجاحًا لانتشار هذا المنتج.

من هنا يأتى وجوب التحول فى الرؤى الحكومية لتستطيع القيام بدورها فى الرعاية المطلوبة للمكونات الثقافية ومنتجيها، والقدرة بالفعل على توفير ضمانات وصول هذه المكونات إلى متلقيها الطبيعى والمفترض، وهذا التركيز على دور المنسق سيتيح الفرصة لهذه المؤسسات لتوفير طاقاتها الموجهة إلى الإنتاج لكى يتم الاستفادة بها كاملة فى أداء دورها الطبيعى المنوط بها، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الرؤية ستؤدى إلى التخلى عن الرؤى المركزية التى توافقت مع دور المنتج لصالح الهوامش والحدود، مما سيؤدى إلى جعل المكونات الثقافية منتجًا أساسيًا فى المجتمع يخلق لأجزائه مصالحها الخاصة فيه، وينمى الشعور بالانتماء إليه نتيجة لتنامى الإحساس بالاهتمام والرفاهية، ومن ناحية أخرى هو الأمر الذى يمكن عن طريقه تعزيز الإبداع التلقائى الأصيل بوصفه منتجًا إقليميًا قابلًا للتصدير والتعبير عن قوة التنوع الثقافى الخلاق.

ثانيًا: توسيع أفق التعاون المتكافئ مع الأفراد ومنظمات المجتمع المدنى

يرتبط بالرؤية السابقة ما يمكن اعتباره تعاونًا خلاقًا بين المؤسسة وكل ما يمكن تصنيفه بأنه منتج للثقافة أو المعرفة، وإتاحة الفرص لهولاء الأفراد أن يعملوا بحرية تُتيح لهم الانطلاق فى أفق الإبداع، وهو الدور الأصلى الذى كان من المفترض أن تكون عليه المؤسسات، كما أن هذه الرؤية تتفق مع التطور الحادث فى نمط الثقافة العالمى الناتج عن وسائط الاتصال الحديثة التى ركزت على فردانية الثقافة كنتاج من نواتج العولمة ووسائطها، كما أنها تضمن كذلك الحفاظ على هوية المجتمع، لا عن طريق تجميدها، ولكن عن طريق المرونة فى التعامل مع مكوناتها.

وعلى نفس الدرجة من الوجوب، يكون على المؤسسات البعد عن محاولات تدجين المثقف ومنتج المعرفة والإبداع لصالحها، بل يكون الغرض الأساسى من ذلك التعاون هو الحفاظ على المثقف وشخصيته التى أتاحت له إنتاج مشروعه الخاص، وربما يكون لنا فى المناظرات العلمية والفكرية التى شاعت فى العصر العباسى بوصفها معبرًا أصيلًا عن عضوية هذه المعرفة، وهو ما بدا فى اهتمام العامة بها على اختلاف مناحيها، كما أنها من ناحية أخرى كانت لها إسهاماتها الكبيرة فى الحضارة العربية عن طريق تأصيل فكرة قبول الاختلاف، وهو ما ميز تلك الحضارة وعبر عن قوتها فى ذلك العصر.

ومن ناحية أخرى وعلى الدرجة نفسها من الأهمية فإن ظهور الكيانات العاملة بالثقافة والمهتمة بها مع استقلالها عن المؤسسة يعد واحدًا من أهم مظاهر الثقافة الحديثة، وهذه الكيانات بعضها احترافى مثل شركات الإنتاج السينمائى والدرامى والغنائى والمسرحى، ودور النشر الخاصة، والجرائد المستقلة، وهذا النوع يهدف ضمن أهدافه إلى تحقيق ربح يُمكن هذه الكيانات من أداء الرسالة المنوطة بها، وبعضها الآخر لا يهدف للربح، ويعتمد على الاهتمام والتطوع من قبل الأفراد المهتمين بمجالاتها.

وأيًا كان الأمر، فإن أيًا من النوعين يحتاج إلى العمل على تمهيد الطريق أمامه للعمل، سواء عن طريق تعديل القوانين واللوائح الحكومية لتصبح أكثر مرونة فى التعامل مع مجالات أنشطتها، مثل قوانين الجمارك مثلًا، بحيث تزيد المرونة فى التعامل مع مكونات إنتاج الكتب مثلًا من ورق وأدوات طباعة، ناهيك عن الصناعات الأخرى، وعلى الدرجة نفسها قوانين الضرائب وغيرها، مما يتحتم تعديله طبقًا لهذه الرؤية، بحيث تكون المؤسسات شريكًا متعاونًا فى هذه الصناعات، بما لا يؤثر على توجهاتها، وبما يحفظ التكافؤ فى العلاقة بين تلك الكيانات والمؤسسات الرسمية، الأمر الضرورى للحفاظ على قوة هذه المنتجات ومنافستها فى أسواق الصناعات الثقافية تبعًا للاعتماد على رؤى مبدعة واحترافية يتم تذليل العقبات وإزالتها من طريقها.

ثالثًا: الاعتماد على المعلومات فى إنشاء خطط دعم بالرؤية الجديدة: خريطة الحالة الثقافية

تمتلك مجتمعاتنا العربية العديد من العناصر التى تعد مكونات ثقافية، منها ما يعد ثقافيًا خالصًا، ومنها ما يدخل فى باب الصناعات، كما تحتوى على مهارات فردية بعضها يحتاج إلى تدريب، أو إلى أنواع مختلفة من الدعم، وهو ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الحكومية، شريطة توافر معلومات تتيح لهذه المؤسسات التخطيط الجيد للحالة الثقافية.

غير أن العمل الثقافى العربى يعانى عمومًا من مشكلة نقص المعلومات، حيث يعد من الصعوبة بمكان الحديث بدقة عن مكونات المشهد الثقافى العربى أو فى أى من دوله، وحيث لا توجد إحصاءات دقيقة عما يحدث داخل ذلك المشهد، بل مجرد رؤى وإحصاءات عامة، لا يمكنها أن تكون أساسًا حقيقيًا للتنمية.

وإذا كان التطور المعرفى الأساسى فى القرن العشرين يتمثل فى التحول إلى المعرفة الرقمية بما تمثله من فيض معلوماتى ناتج عن التراكمات الأساسية المتعاقبة على أنماط المعارف السابقة، كما هو ناتج عن سهولة الاتصال بين مصادر المعلومات ومتلقيها، بما يجعلنا فى قلب عصر المعلومات، فإن كل ذلك يمكنه أن يمنحنا رؤية واضحة عن القصور الذى تعانى منه نماذج العمل العربية حين تفتقر إلى المعلومات الدقيقة عن مجالاتها، لا سيما فيما يتعلق بالثقافة.

وعلى ذلك فإن الإجراء الأكثر أهمية يتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه «خريطة الحالة الثقافية»، وهى خريطة تفاعلية- أو يجب أن تكون كذلك- تعتمد على بيانات إحصائية دقيقة تحصر فعليًا ما يوجد من منتجات ثقافية فى بقاع مدن وقرى كل دولة، وتستغل فيها كل الإمكانات الإحصائية للدولة بما يمكنها من تحقيق الإحصاء الدقيق لكل هذه المكونات، ووضعها جميعًا قيد الاسترجاع اعتمادًا على البقع الجغرافية، بحيث يمكن رؤية كل الإمكانات الثقافية فى كل مكان على حدة.

ومع توسيع مفهوم الثقافة ليشمل كل ما يمكن اعتباره نتاجًا إبداعيًا أو فكريًا، فإن هذه الخريطة ستكون معبرة عن مجموعة كبيرة من العناصر، وتكون الخطوة التالية هى تقسيمها حسب فئاتها، إبداعًا قوليًا أو فكريًا أو حركيًا أو بصريًا أو يدويًا، ثم تقسيمها بعد ذلك حسب الاحتياج الفعلى لكل مكون، فمنهم مَن سوف يحتاج إلى تدريب، ومنهم مَن يحتاج إلى دعم فنى وتقنى، ومنهم مَن يحتاج إلى تدريب لتطوير فنه، ومنهم مَن يحتاج إلى تسويق لمنتجه، ومنهم مَن يحتاج إلى دعم مادى.

رابعًا: الثقافة التفاعلية والرقمية ومظلة النشر العربية

فى مواجهة العولمة وطغيان النزعات الفردية فى الثقافة العالمية، حاولت الكيانات الاقتصادية مواجهة الذوبان والتفتيت السياسى بالاتحاد الاقتصادى، الأمر الذى أدى إلى ظهور كيانات اقتصادية عملاقة نتجت عن اتحاد كيانات أصغر، فى استراتيجية تحاول البقاء والنمو فى ظل تغيرات متسارعة.

ومن ناحية أخرى فإن صناعة النشر، فى العالم كله، أصبحت تعانى من مجموعة من الظروف التى أصبحت تؤثر بالسلب حتمًا على بقائها، ومن ثم نموها، ومن هذه الظروف عوامل التضخم الاقتصادى المؤثرة على الصناعات عمومًا، وارتفاع أسعار الورق والأحبار وسائر الخامات التى تستخدم فى عملية الطباعة، التى هى أساس النشر، وإذا أضفنا إلى ذلك عوامل القرصنة على حقوق الملكية الفكرية، فإننا نكون أمام صناعة مهددة بالفناء، خاصة مع انتشار التعاملات الرقمية على المعرفة، خاصة بين الشباب الذين يمثلون القوام الأهم لكتلة القراء.

كل ذلك وغيره من العوامل يجعلنا نوقن بأهمية التصدى للنشر الرقمى، لا كوسيط بديل لنقل المعرفة ولكن بوصفه وسيطًا أساسيًا فى العصر الحديث يجب علينا اقتحام مجاله، وهو الوسيط الذى تم السبق إليه من خلال شركات غربية وشرقية، وبقيت الكيانات العربية تقف أمامه محاولة تحسس طريقها فى وجل شديد الظهور، حتى بات أمرًا لا فكاك منه فبدأت فى أواخر العقد الأول من القرن الحادى والعشرين تتحسس طريقها إليه فى توجس من أثره على أرباحها من النشر الورقى.

وإذا كان المحتوى الرقمى العربى على شبكة الإنترنت يشكل ما يعادل ٣٪ من محتوى الشبكة عمومًا، فإن الأمر يستدعى العمل على تطوير هذه النسبة بشدة، وألا يكون العمل كما يحدث الآن عن طريق وجود محاولات فردية للنشر على الشبكة من قبل شركات النشر الخاصة التى تسعى للربح.

وإذا كنا فى عصر الكيانات الكبرى والتنافس بينها على مناطق النفوذ الاقتصادى، وهو ما تجلى فى التنافس بين جوجل وأمازون مثلًا، فإن الأوان قد آن لكى تتحد الكيانات والمؤسسات الثقافية العربية لكى تنشئ لنفسها وجودًا خاصًا على الشبكة، الأمر الذى يشكل ضرورة اقتصادية، كما هى ثقافية وسياسية.

خامسًا: الطبع المتواقت فى عدة أماكن

إذا كان الكتاب هو العصب الأساسى فى العمل الثقافى، وإذا كانت صناعة النشر العربية تعانى من مجموعة أزمات متتالية ناتجة عن معدلات التضخم، وطغيان ثقافة الصورة، وقرصنة حقوق الملكية الفكرية، وعدم تفعيل قوانينها فى مجتمعاتنا بالقدر الكافى للحفاظ على كامل حقوق الناشر والمؤلف، بالإضافة إلى انصراف كثير من متلقى المعرفة عن الكتاب الورقى إلى الكتاب الإلكترونى، وكل ذلك مما يعد صعوبات تواجه إحدى الصناعات الثقافية المهمة.

وعلى ذلك يمكن لنا أن نضيف فى المضمار نفسه ضرورات أساسية منها ضرورة تعاون المؤسسات العربية فيما بينها للتعظيم من إمكانات المشروعات الثقافية لتتخذ طابعًا اقتصاديًا، أو تخفف على الأقل من الأعباء الاقتصادية المحملة على المشروعات الثقافية.

فعلى سبيل المثال، تتحمل صناعة النشر تكاليف الشحن والجمارك من أجل نقل الكتب المطبوعة من دولة إلى أخرى، مضافًا إلى كل ذلك اختلاف المعايير الاقتصادية بين هذه الدول، ويمكن أن يكون الحل المقترح لهذه الصعوبة أن تتعاون هيئات النشر فى تلك الدول فيما يمكن أن نطلق عليه الطبع المتواقت، وهو أن تتم طباعة الكتاب فى مكانه الأصلى فى الوقت نفسه الذى تتم فيه طباعته فى أماكن أخرى وتبعًا للظروف الاقتصادية لهذه الأماكن، على أن يكون ذلك بالتبادل بين تلك الهيئات، الأمر الذى يوفر كثيرًا من التكاليف والإجراءات، وينتج الكتاب بأسعار تتناسب مع المتلقى فى كل بلد، ويسهم فى التواصل بين منتج المعرفة ومتلقيها فى البلاد العربية كافة، بما يمثل حلًا مهمًا من حلول أزمات النشر التى يتركز معظمها فى التكلفة الاقتصادية.

ويمكن البدء فى هذا المضمار بالمجلات الثقافية الأكثر انتشارًا فى البلاد العربية، بما يعزز من أواصر التعاون الثقافى بخلق مصلحة اقتصادية مشتركة بين تلك الهيئات، الأمر الذى يمكنه ضمان استمرار تلك المشروعات إلى أمد طويل، خاصة إذا تم إشراك مؤسسات القطاع الخاص التى تعمل بالنشر فى مثل تلك المشروعات.

وختامًا، تملك الأمة العربية الكثير بالفعل، لكن هذا الكثير أهمه هو أفراد هذه الأمة وتراثهم وإبداعهم، وهى الأشياء التى أوجدت لنا تاريخًا وحضارة استطاعت أن تترك فى تاريخ الإنسانية علاماتها الفارقة والمهمة، كما استطاعت أن تجعلنا محملين بهوية خاصة على اختلاف أقطارنا، هى الهوية التى تتخذ طابعها من كل تلك العناصر المتمثلة فى القباب والمآذن والأرابيسك ونقوش جدران المساجد، كما تعبر عن نفسها فى الشعر والمقامة، وتتزين فى الفخار ومنسوجات الصوف اليدوية.

لكن ما علينا الآن- فقط- هو استغلال ذلك التراث، وقوفًا على العنصر البشرى وإبداعه، واستثمار هذا الإبداع من أجل ترسيخ دعائم هويتنا من ناحية، ومن ناحية أخرى سنجد هذه الهوية بعناصرها كافة وسيلة حقيقية وفعالة لتحقيق الرفاه الاقتصادى، وليس علينا لنحقق ذلك سوى أن نؤمن أن أثمن ما نمتلكه هو البشر وإبداعهم.

وبالطبع فإن الغرض الأساسى من عرض هذه الرؤية وتلك الآليات ليس بأى من الأحوال الاتجاه إلى تسليع الثقافة، والتعامل معها بصورة اقتصادية- أو بالأحرى رأسمالية- لكن التحول فى التعامل مع الثقافة من مجرد كونها خدمة إلى كونها موردًا يمكنه توفير إمكانات تقديم الخدمة الثقافية، بالإضافة إلى تغيير النظر إلى الثقافة بوصفها هامشًا وعالة إلى كونها معبرًا حقيقيًا ومفيدًا عن الهوية الخاصة بالمجتمع، وهو الهدف الذى يمكن النظر إليه بوصفه هدفًا أسمى فى هذا المجال، حيث تبدو الهويات الإقليمية تعانى خطرًا واضحًا فى عصر العولمة الساعى إلى تفتيتها لصالح صيغة المواطن النمطى أو العالمى، بما يجعل من التوقف حيال تعزيز الهوية الوطنية أمرًا تتخذ فيه الثقافة بمعناها الشامل دور البطولة، بل إنها تمثل عنصرًا أساسيًا للقوة الناعمة التى يمكن للمجتمع عن طريقها الدفاع عن مقدراته خارجيًا، والحفاظ على مقوماته داخليًا، وهى الرؤية التى من الواجب أن يتم التعامل مع المشروعات الثقافية الكبرى، بل والأنشطة الروتينية على أساس منها.