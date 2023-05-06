الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المستشار محمود فوزى: هذه الفئة الوحيدة التى لم ندعها للحوار الوطنى

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "قرابة الـ2000 شخص حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني من مختلف الاتجاهات ومن كل الطوائف وفئات المجتمع المصري".

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور من كل مكونات المجتمع المصري سواء سياسيين أو اقتصاديين أو شخصيات عامة أو قيادات محلية أو الشباب أو المرأة ورجال الفن والدين، مؤكدًا أنه كان مشهدًا شديد التنوع والشمول.

وأكد أننا كنا حريصين أن يكون كل مكون من مكونات المجتمع المصري يجد له تمثيل، والفئة الوحيدة التي لم تدع لهذا الحوار هي الفئة التي حرضت على العنف ومارسته وانتهكت أحكام الدستور والقانون فقط.

وتابع: "كل فئات المجتمع المصري ممثلة في الحوار الوطني، والفئة الوحيدة التي لم تدع هي من حرضت على العنف ومارسته".

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