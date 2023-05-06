الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام حسنى: كورونا انتهى كوباء طارئ (فيديو)

حسام حسني
حسام حسني

وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، رسالة لكل أطباء مصر، قائلًا: "تحية تقدير لكل أطباء مصر الذين أثبتوا بالفعل، أن الطبيب المصري والصحة في مصر تقوم عليها مجموعة من الأطباء من أقدر ما يكون". 

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه سبق وصرح بأن فيروس كورونا سينتهي على شهر يونيو، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن فيروس كورونا ليس بحالة طارئة، لكنه إذا ظهر فيروس فسيظل الفيروس باقيًا، لكنه لن يكون حالة طوارئ، حيث سيكون مثل الفيروسات التنفسية التي تنشط في أوقات معينة من العام، ولا بد أن نأخذ حذرنا في هذا التوقيت.

وأوضح أن تحورات الفيروسات كانت تظهر في بعض الدول التي ينشط فيها مرض نقص المناعة، وبالتالي حتى يحدث تحور لا بد من حدوث انتشار، ولا بد أن تكون المناعة ضعيفة. 

كما وجه رسالة إلى كبار السن وممن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة نتيجة بعض الأمراض المناعية، أو الأشخاص الذين يعالجون بالكيماوي، قائلًا: "لو سمحتم خذوا حذركم، فأنتم الأكثر قابلية للإصابة". 

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