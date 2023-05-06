أرقام مميزة سجلها محمد صلاح بعد هدفه فى شباك برينتفورد

تمكن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من إحراز هدف التقدم لصالح الريدز في شباك برينتفورد خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة فان دايك الرأسية قبل أن يستلك الكرة ويضعها في المرمى.

الدولي المصري، سجل 4 أرقام مميزة بعد الهدف الذي أحرزه منذ قليل.

صلاح سجل الهدف رقم 100 على ملعب أنفيلد ليصبح ثامن لاعب في تاريخ الريدز يحقق هذا الإنجاز.

كذلك صار محمد صلاح، خامس هداف في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات برصيد 186 هدفًا بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

وعادل صلاح، الرقم القياسي الذي سجله الثنائي روجر هانت وفيرناندو توريس اللذان تمكنا من التسجيل في 8 مباريات متتالية في ملعب الريدز.

الدولي المصري بات أيضًا أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب "أنفيلد".

