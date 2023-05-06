وكيل "تعليم سوهاج": امتحانات النقل تسير بسهولة ويسر دون أى معوقات

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن مجريات الأمور تسير بشكل طبيعى فى اليوم الأول لامتحانات النقل وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكتب الدورية أثناء الامتحانات وكذلك الالتزام بتنفيذ بما جاء فيها بدقة لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأوضح محمود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تفقد اليوم أعمال الامتحانات بمدارس المرحلة الابتدائية وايضا مدارس التعليم المجتمعى وشدد على مديرى الإدارات بالالتزام بتوفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.



ولفت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة وقيادات المديرية لبحث العقبات الماضية والعمل على تلافيها، بجانب توجيه الجميع لاستغلال الإمكانات المتاحة للمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها واستخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بيسر وأمان.

جدير بالذكر أنه انطلق صباح اليوم امتحانات الترم الثانى ببعض مراحل النقل بمحافظة سوهاج فى مرحلة التعليم المجتمعى لأداء مادة اللغة العربية والخط العربى بواقع ساعتين ونصف، كما يواصل طلاب المرحلة الرابع والخامس الابتدائى استكمال المادة الثانية لامتحاناتهم التى بدأت الثلاثاء الماضى حيث يودى الطلاب اليوم امتحانات مادة اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، فى الوقت نفسة تواصل مدارس تحسين الخطوط العربية امتحاناتها اليوم للصف الاول والثانى والثالث.

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج،عقد عدة اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية؛ لمناقشة استعداد المديرية والإدارات التعليمية والإدارات الديوانية المعنية لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، والتى انطلقت الأسبوع الماضى.

وحددت مديرية التربية والتعليم بسوهاج فى وقت سابق تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني بالتعليم المجتمعي، ومواعيد امتحانات التخلفات، كالآتي:

- تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو الجاري، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 8 مايو الجاري.

- يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعة ونصف الساعة، بينها 20 دقيقة للإملاء، وعقد امتحان مادة الخط العربي خلال ساعة.

- يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف الساعة، وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف الساعة.

- يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف الساعة.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني بالصف الثاني بالتعليم المجتمعي، يوم 9 يوليو 2023.