السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل قائد سيارة تسبب في مصرع شخصين بمنشأة القناطر

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت نيابة شمال الجيزة، إخلاء سبيل قائد سيارة تسبب في مصرع شخصين أعلى الطريق في منشأة القناطر.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شخصين في انقلاب سيارة أعلى الطريق في منشأة القناطر، وتبين أن الشخصين كانا يقودان مركبة نارية.

وأفادت التحقيقات، أنه أثناء سير الشخصين بدراجتهما النارية (موتسيكل)، كانا خارجان من فرح في وقت متأخر وكانا يسيران بطريقة غير سليمة، فكانت خلفهم سيارة سوزكي اختلت عجلة القيادة من قائدها، فاصطدم بالشخصين، مما أسفر عن مصرعهما.

وكشفت التحقيقات، أن السيارة كانت في طريقها وأثناء القيادة، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها وانقلبت السيارة، مما أسفر عن مصرع الشخصين، وتم نقلهما للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة أعلى الطريق في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات انقلاب سيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن مصرع شخصين 

وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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