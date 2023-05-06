السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يكشف مصير الأزمة السودانية (فيديو)

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن مصير الأزمة في السودان، قائلا، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن هذا الموضوع سيستمر، وأعلنت إدارة المخابرات الأمريكية عن عدم علمها بما سيؤول إليه الوضع في السودان. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد، أن كل طرف من أطراف الأزمة في السودان، يرى أن الطرف الآخر هو المخطيء، لافتا إلى أن الأزمة في السودان ستستغرق شهورا، معقبا: "ما يضايقنا حالة الشعب السوداني، والسودان لن يحتمل طول الأزمة".

وعن وجهة النظر المصرية، أكد اللواء سمير فرج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أننا لسنا مع طرف ضد طرف، وما يقول عليه الشعب السوداني، نحن نوافق عليه، كما أعرب السيسي عن رغبته في حل الأزمة بشكل داخلي، سوداني سوداني، معقبا: "الشعب السوداني هو من يقرر ماذا يريد، وما يقوله سنوافق عليه".

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