تحليق لطيران الجيش السودانى وسماع دوى مضادات فى الخرطوم

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن تحليق لطيران الجيش وسماع دوي مضادات في العاصمة االسودانية الخرطوم.



وتابعت المصادر في نبأ عاجل وفق قناة العربية، أنه سمع دوي مضادات أرضية وقذائف مدفعية في الخرطوم.

ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، السبت، استهداف السفارة التركية في العاصمة الخرطوم.

وبحسب الجيش السوداني بيان رسمي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، فإن "ميليشيا الدعم السريع أطلقت النار اليوم على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة".

يأتي هذا فيما قال وزير خارجية تركيا، إن تركيا ستنقل سفارتها لدى السودان من الخرطوم إلى بورتسودان الخاضعة لسيطرة قوات الجيش بعد إطلاق رصاص على سيارة السفير.



وكانت قد كشفت نقابة أطباء السودان عن حجم الخسائر التي ألمت بالكوادر الطبية، منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة الى مقتل 13 شخصًا من الكوادر الطبية منذ بدء القتال.



ولفتت إلى "أن عددًا من المرضى قضوا بسبب انقطاع الأدوية"، موضحة أن 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب نقص الأدوية والمعدات.

وفي سياق متصل، قال ضباط وجنود سلاح الإشارة يحتفلون بنصر الله على مليشيا حميدتي وبالمركبات والأسلحة التي تم تدميرها أو إستلامها ،، إنهم أسود الجيش السوداني

أسود الفشقة التي حرروها وحدهم وامتنعت المليشيا عن المشاركة لتوفر الرصاص وتطلقه على صدورهم ولكن هيهات فالنصر آت وتباشيره لاحت وانهيار مليشيا حميدتي بدأت وهذه الأعمال الانتحارية فرفرة مذبوح حيث يرمون بأنفسهم في اتون المحرقة .



لازال الباب مفتوحا لجنود مليشيا حميدتي الذين يضعون السلاح ليتم تنسيبهم إلى الجيش القومي مستفيدين من قرار القائد العام بالعفو عمن يضع السلاح .