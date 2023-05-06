الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحليق لطيران الجيش السودانى وسماع دوى مضادات فى الخرطوم

الخرطوم
الخرطوم

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن تحليق لطيران الجيش وسماع دوي مضادات في العاصمة االسودانية الخرطوم. 


وتابعت المصادر في نبأ عاجل وفق قناة العربية، أنه سمع دوي مضادات أرضية وقذائف مدفعية في الخرطوم. 

 

ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، السبت، استهداف السفارة التركية في العاصمة الخرطوم.

 

وبحسب الجيش السوداني بيان رسمي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، فإن "ميليشيا الدعم السريع أطلقت النار اليوم على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة".

 

يأتي هذا فيما قال وزير خارجية تركيا، إن تركيا ستنقل سفارتها لدى السودان من الخرطوم إلى بورتسودان الخاضعة لسيطرة قوات الجيش بعد إطلاق رصاص على سيارة السفير.


وكانت قد كشفت نقابة أطباء السودان عن حجم الخسائر التي ألمت بالكوادر الطبية، منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة الى مقتل 13 شخصًا من الكوادر الطبية منذ بدء القتال.


ولفتت إلى "أن عددًا من المرضى قضوا بسبب انقطاع الأدوية"، موضحة أن 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب نقص الأدوية والمعدات.

 

وفي سياق متصل، قال ضباط وجنود سلاح الإشارة يحتفلون بنصر الله على مليشيا حميدتي وبالمركبات والأسلحة التي تم تدميرها أو إستلامها  ،، إنهم أسود الجيش السوداني
أسود الفشقة التي حرروها وحدهم وامتنعت المليشيا عن المشاركة لتوفر الرصاص وتطلقه على صدورهم ولكن هيهات فالنصر آت وتباشيره لاحت وانهيار مليشيا حميدتي بدأت وهذه الأعمال الانتحارية فرفرة مذبوح حيث يرمون بأنفسهم في اتون المحرقة .


لازال الباب مفتوحا لجنود مليشيا حميدتي الذين يضعون السلاح ليتم تنسيبهم إلى الجيش القومي مستفيدين من قرار القائد العام بالعفو عمن يضع السلاح . 

السودان تحليق الطيران أول طائرة أمريكية للخرطوم

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»