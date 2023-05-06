إنجاز تاريخى.. أشرف صبحى يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية

فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية FASU، بغالبية الأصوات، أمام منافسه مع الرئيس السابق للاتحاد الجنوب افريقي، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم، بجنوب افريقيا.

حيث بلغ إجمالي التصويت 23 صوتاً، حصل الدكتور أشرف صبحي علي 20 صوتاً مقابل 3 أصوات لمنافسه.



ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر استعادة دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوي الافريقي، والذي يعود إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الدولة حاليا من احترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي..

أشار "صبحي" إلي أهمية تواجد مصر علي رأس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية في تعزيز دور مصر في القارة الأفريقية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة لدول القارة للرياضة الجامعية، وتصدير الخبرات المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية إلي القارة الإفريقية للاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال وخاصة مع إشادة كافة المؤسسات العالمية الجامعية في الخبرات المصرية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ودعم التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة للأنشطة الجامعية سواء الرياضية أو التعليمية.

أشار وزير الرياضة إلي أهمية ذلك في التواجد العميق في القارة الإفريقية وبجميع دولها للعمل علي تحقيق الرؤية المصرية تجاه إفريقيا في الفترة القادمة، لتحقيق الرؤية المصرية من خلال التواجد الدائم في الرياضة الإفريقية ووسط الشباب الجامعي الإفريقي، بجانب دعم العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية المنعكس علي تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، وكذا استكمال دور مصر السياسي في دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية من خلال حل مشاكل الفقر والتحديات البيئية وتعزيز الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل من خلال أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة مؤكدا أنه سيتم العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية لتصبح على رأس أولويات الفعاليات الأفريقية التي يتم تنفيذها داخل الجامعات الأفريقية.

حضر الانتخابات اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ولفيف من رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية للجامعات بالدول الأفريقية.



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب وصولة جنوب افريقيا، قام بتوقيع برتوكول تعاون ثنائي مع نظيره الجنوب افريقي زيزي كدوا، بحضور السفير المصري أحمد الفاضلي، ونائب السفير المستشار محمد قنديل، والقنصل أحمد شديد، بمقر السفارة المصرية، كما التقي رودني سويجلر مدير المكتب الإقليمي ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" في إفريقيا، وحضور اجتماعات الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU.