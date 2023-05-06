الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. من قتل "رحمة" طالبة الإسكندرية؟

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تجري النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة قتل طالبة بالثانوية العامة في ظروف غامضة بمنطقة الرمل وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لسرعة كشف ملابسات الحادث.

تواصل مباحث الرمل، ثاني جهودها لكشف غموض حادث مقتل طالبة بالثانوية العامة 19 سنة، عثر على جثتها بها آثار تعذيب بمختلف أنحاء جسمها وذلك قبل أيام من رحيلها.

وكان مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة رحمة أحمد ١٩ سنة بها آثار تعذيب في مختلف أنحاء جسدها وعقر في وجهها وظهرها وكشفت تحريات المباحث قيام شقيقها بتقيد يديها وقدميها بالحبال بسرير حجرة نومها بمنطقة الرمل تاني.

جرى نقل الجثة لمشرحة رأس التين وقررت نيابة الرمل تاني بقيام الدكتور جمآل عبد العال رئيس الطب الشرعى بالإسكندرية، بتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وبيان إذا كانت شبة جنائية والتصريح بدفن الجثة والقبض على شقيقها.

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