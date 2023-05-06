السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء سمير فرج يكشف المستفيدين من الأزمة السودانية (فيديو)

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن المستفيدين من الأزمة السودانية، قائلًا: "إن السودان تسمى بالدولة العميقة، والمستفيد مما يحدث بها حاليًا هم أصحاب البشير، عايزين الدنيا تولع".

وأضاف اللواء الدكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية صدى البلد: "أبسط حاجة البشير هيقولها، شفتوا بقى أيام البشير مكنش كده، كنتم بتلاقوا الأكل والمياه، لم يكن الوضع مثل الآن". 

وأوضح اللواء الدكتور سمير فرج، أن هناك أطراف أخرى، مثل أثيوبيا على سبيل المثال التي لا تريد الموضوع أن يهدأ، معقبًا: "لو السودان ولعت، لن يكون هناك ظهير لمصر يقف بجانبها ضد إثيوبيا في مشكلة المياه". 

وأكد أن هناك أطراف تود أن تستمر الأزمة في السودان ويستمر عدم الاستقرار بها، لافتا إلى أن ما حدث في السودان يؤثر على مصر تأثيرا مباشرا، ولذلك قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكوين إدارة أزمة، متمثلة في وزارة الدفاع مع المخابرات الحربية، الخارجية، الداخلية، الهجرة، النقل، الطيران، وزارة الصحة والمخابرات العامة حيث تعمل على تأمين الدولة خارج حدودها.

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