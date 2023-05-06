السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلعت عبدالقوى يكشف موعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطنى (فيديو)

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن موعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الجلسات النقاشية للحوار الوطني من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل وسوف تكون يوم الأحد والثلاثاء والخميس.

 وأشار إلى أن اليوم الأول سيشهد الحديث عن المحور السياسي وسيكون هناك أربع جلسات للحديث عن أربعة موضوعات في هذا المحور.

وأضاف أن جميع الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الحوار الوطني في غاية الأهمية، لأنها تتناول قضايا خاصة بالمجتمع، منوهًا بأنه إذا تحدثنا عن المحور الاقتصادي نجد أن الزراعة مهمة جدًا بالنسبة للفلاحين وهكذا.

وأوضح أن الهدف من الحوار أن يعمل الجميع في وقت واحد للخروج بمقترحات ورفعها إلى الحكومة أو البرلمان، مشيًرا إلى أن كل لجنة من لجان الحوار الوطني مكونة من الخبراء والمتخصصين في مجال معين.

وتابع: "نتمنى أن يخرج الحوار الوطني بنتائج جيدة؛ لأن الجميع مشارك في هذا الحوار لمعالجة وحل المشكلات الموجودة في المجتمع".

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