السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بصفة شريك حوار

الإمارات تعلن انضمامها رسميًا إلى منظمة شنغهاى للتعاون

شنغهاي
شنغهاي

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن انضمامها رسميًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار.

ومنحت دولة الإمارات رسميًا صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد في غوا بالهند، حيث توجت مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار.

جاء هذا وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن منح صفة شريك الحوار يجسد جهود دولة الإمارات المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم.

وزير الخارجية الإماراتي: نسعي في الفترة المقبلة لاتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إلى الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.

كما أكد بن زايد التزام بلاده الثابت بالتعددية بصفتها عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات، مثل شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار بن زايد إلى أن بلاده ستسعى في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها.

واختتم وزير الخارجية الإماراتي تصريحاته قائلًا "إننا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو".

وأمس، اتهم وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار والمواجهة في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما نقلته عنه الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية.

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