السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بلد واحد".. اللواء سمير فرج : "اللي بيعطس في السودان بنسمعه في مصر"

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر والسودان كانت حتى سنة 1952م، بلد واحد، وكان الملك فاروق ملك مصر والسودان.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن السودان تمثل العمق الاستراتيجي للجنوب المصري، لافتاً إلى أنه لا بد أن تكون السودان مستقرة، لأن مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بسبب المياه، معقبًا: "إذا كان السودان به قلاقل، من سيكون معنا ونحن نحل مشكلة المياه".

وأوضح اللواء سمير فرج، أنه يوجد 5 ملايين سوداني في مصر، معقباً: "مصر والسودان واحد، اللي بيعطس في مصر، في السودان يقولون له يرحمكم الله، وبالتالي نحن بلد واحد".

وأشار، إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر والسودان، متابعًا: "لو النيل ضاع، لا إحنا ولا السودان هنعيش، نحن بلد واحد والمخاطر التي تواجهنا واحدة وأمننا وأماننا واحد، وما يضر السودان يضر مصر، وما يضر مصر يضر السودان". 

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