الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الفوز الأول من شهرين.. تشيلسى يهزم بورنموث بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

كونور كالاجير
كونور كالاجير

انتصر فريق تشيلسي على مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وحقق تشيلسي الانتصار الأول له في الدوري الإنجليزي منذ فوزه على ليستر سيتي يوم 11 مارس الماضي.

 

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، وحاول كل منهما تسجيل هدف التقدم.


وافتتح كونور كالاجير التسجيل لتشيلسي في الدقيقة التاسعة بصناعة من نجولو كانتي.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق بورنموث لتسجيل هدف التعادل، وسجله ماتياس فينا في الدقيقة 21.

وواصل كلا الفريقين محاولاتهم الهجومية في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو تشيلسي 3 كرات على المرمى من 5 محاولات، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لفريق بورنموث.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق بورنموث.


واستمر استحواذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصل كلا الفريقين المحاولات الهجومية.


وأضاف بنوا بادياشيلي الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 82 بصناعة من حكيم زياش.

واستمر ضغط لاعبو تشيلسي لتسجيل الهدف الثالث وأضافه جواو فيليكس في الدقيقة 87.


واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق بورنموث.

 

ورفع تشيلسي رصيده لـ42 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب، فيما توقف  رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الـ14.

 

تشيلسى بورنموث الدورى الانجليزى مباراة بورنموث وتشيلسي البريميرليج

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»