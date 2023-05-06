الفوز الأول من شهرين.. تشيلسى يهزم بورنموث بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

انتصر فريق تشيلسي على مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق تشيلسي الانتصار الأول له في الدوري الإنجليزي منذ فوزه على ليستر سيتي يوم 11 مارس الماضي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، وحاول كل منهما تسجيل هدف التقدم.



وافتتح كونور كالاجير التسجيل لتشيلسي في الدقيقة التاسعة بصناعة من نجولو كانتي.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق بورنموث لتسجيل هدف التعادل، وسجله ماتياس فينا في الدقيقة 21.

وواصل كلا الفريقين محاولاتهم الهجومية في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو تشيلسي 3 كرات على المرمى من 5 محاولات، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لفريق بورنموث.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق بورنموث.



واستمر استحواذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصل كلا الفريقين المحاولات الهجومية.



وأضاف بنوا بادياشيلي الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 82 بصناعة من حكيم زياش.

واستمر ضغط لاعبو تشيلسي لتسجيل الهدف الثالث وأضافه جواو فيليكس في الدقيقة 87.



واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق بورنموث.

ورفع تشيلسي رصيده لـ42 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الـ14.



