تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا ونونيز وجاكبو يقودون ليفربول أمام برينتفورد

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق برينتفورد، ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم كل من: "ستيفان بايتشيتش، روبرتو فيرمينو، نابي كيتا، كالفين رامسي، تياجو ألكنتارا".

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم وبجواره داروين نونيز.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو، كورتس جونز، كودي جاكبو.

الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كيليهير، جو جوميز، جيمس ميلنر، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت، كوستاس تسيميكاس، لويس دياز، ويلي كارافاليو، جويل ماتيب.

ويتطلع ليفربول لمواصلة تحقيق الانتصارات للاستمرار في تقليص الفارق ومحاولة اقتحام المربع الذهبي لجدول الدوري، والمنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2023- 2024، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول هذه المباراة وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على فولهام بهدف نظيف، سجله نجمنا محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف وقيادة فريقه للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.