الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا ونونيز وجاكبو يقودون ليفربول أمام برينتفورد

صلاح
صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق برينتفورد، ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم كل من: "ستيفان بايتشيتش، روبرتو فيرمينو، نابي كيتا، كالفين رامسي، تياجو ألكنتارا". 

 

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم وبجواره داروين نونيز. 

 

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي: 

 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر. 

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون. 

وسط الملعب: فابينيو، كورتس جونز، كودي جاكبو. 

الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح. 

 

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كيليهير، جو جوميز، جيمس ميلنر، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت، كوستاس تسيميكاس، لويس دياز، ويلي كارافاليو، جويل ماتيب. 

 

ويتطلع ليفربول لمواصلة تحقيق الانتصارات للاستمرار في تقليص الفارق ومحاولة اقتحام المربع الذهبي لجدول الدوري، والمنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2023- 2024، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور. 

 

ويخوض فريق ليفربول هذه المباراة وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على فولهام بهدف نظيف، سجله نجمنا محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي. 

 

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف وقيادة فريقه للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

 

 

 

 

كلوب ليفربول محمد صلاح صلاح برينتفورد

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»